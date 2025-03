La sociedad civil de toda España protesta contra el rearme y la guerra en las escaleras del Parlamento, mientras dentro, el Gobierno trata de justificarlo con eufemismos, sin datos, sin debate.

‘No nos resignamos al rearme y a la guerra en Europa’. (Manifiesto)

¿Hay alguien, en Europa o en cualquier otra parte del mundo, que no quiera defender a sus seres queridos de una posible amenaza? ¿Que no desee alejar la sombra terrible de la violencia de su vida y la de los suyos? ¿Que no sueñe con un futuro en el que sus hijos e hijas, los de sus amigos y vecinas puedan vivir en paz, desarrollarse como personas, tener trabajos dignos, habitar un planeta habitable, tener un techo sobre sus cabezas, disfrutar de la cultura o de las relaciones sociales enriquecedoras y constructivas y vivir vidas libres de todo tipo de violencias? La sociedad necesita la seguridad que da una sanidad y educación públicas de calidad para todas las personas, la juventud necesita una casa donde vivir, nuestros mayores no quieren ver peligrar su pensión y, sobre todo, no queremos que nuestros hijos y nietos vivan el horror de la guerra.

¿En qué medida exactamente contribuye a ese futuro en paz el aumento desenfrenado del gasto militar que se proponen aprobar los gobiernos europeos sin debate ciudadano, sin transparencia ni detalle y con urgencia? ¿Qué parte de esos miles de millones va destinada a mejorar la educación, la sanidad, la terrible situación de la vivienda, la precariedad en la cultura, la armonía medioambiental o la solidaridad internacional? ¿No sería necesario invertir en mayores esfuerzos políticos y diplomáticos que ante las amenazas de agresión busquen caminos de diálogo todavía no explorados?

¿Es estúpido, simplista o naif desear esto, defender la paz y la justicia social? ¿Es quizá más inteligente, elaborado y maduro creer que los vientos de guerra, el lenguaje belicista y la apuesta por las armas traerán un futuro mejor?

No, no nos resignamos a la guerra. El rearme de Europa no traerá la paz, no contribuirá a la distensión, sino que nos acercará aún más a la guerra. Los contextos militaristas suelen ir acompañados, además, de retrocesos en derechos, libertades y políticas sociales, originan miedo y alarma social, escenario idóneo para normalizar mecanismos de represión y de autoritarismo, como ya se está empezando a ver.

Nos preocupa que esta estrategia lleve a una larga guerra con Rusia, que sabemos que no es para defender el Derecho Internacional Humanitario, la libertad, los derechos humanos o para proteger a los más débiles. De ser así, la actitud frente a Netanyahu sería la misma que frente a Putin. Esta Europa que calla o, peor aún, apoya a Israel en su genocidio en Gaza y Cisjordarnia e incluso persigue a quienes lo denuncian, necesita redefinir claramente cuáles son esos valores comunes cuya defensa se plantea como justificación para el rearme.

La ciudadanía de nuestro país ha demostrado sobradamente en el pasado su compromiso con la paz y con las políticas antibelicistas. Forman parte de nuestra memoria colectiva reciente las multitudinarias manifestaciones en contra de la guerra de Irak impulsada de manera ilegal por el Gobierno de José María Aznar, el movimiento de rechazo a la permanencia de nuestro país en la OTAN que llegó a movilizar más del 43% del voto emitido en aquel lejano referéndum, o el movimiento de lucha contra el servicio militar obligatorio hasta su eliminación en el año 2001.

El aumento del gasto militar europeo -hasta 800.000 millones de euros en cuatro años- anunciado por la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, se va a realizar a través de un mecanismo de excepcionalidad que evitará el debate en los parlamentos y, en general, la información clara y detallada a la ciudadanía europea.

No podemos ni queremos aceptar que el dinero de nuestros hospitales públicos, nuestras escuelas y nuestras Universidades públicas, nuestro sistema de atención a la dependencia, nuestras políticas de protección y de cobertura social para los momentos de dificultad, de lucha contra el cambio climático, la violencia machista, el racismo o de protección frente a emergencias, de cooperación, vaya a ser destinado a comprar tanques, fusiles, cazas y misiles para la guerra, porque así lo hayan decidido las élites belicistas que gobiernan actualmente Europa y los EEUU.

La verdadera seguridad que necesitamos es la seguridad vital que nos aportan con su sola existencia nuestras pensiones públicas, nuestros médicos y médicas de atención primaria, nuestros tratamientos gratuitos en hospitales públicos contra cualquier dolencia o enfermedad que nos afecte, nuestra formación garantizada en escuelas y Universidades públicas que nos dotan de igualdad, nuestro sistema de becas, nuestras prestaciones por desempleo en caso de necesidad, el Ingreso Mínimo Vital, nuestros bomberos y bomberas apagando incendios en nuestros montes o rescatando gente en nuestros pueblos y ciudades cuando se desata una emergencia, o el desarrollo y puesta en práctica de políticas públicas feministas que avancen en la defensa y protección de los derechos de las mujeres y en la lucha por la erradicación de las violencias machistas.

Los climas bélicos se diseñan en cómodos despachos, pero son los pueblos quienes pagan las consecuencias. Por ello, este momento es de extrema importancia para disipar la tensión creciente y defender un modelo de paz, de bienestar social y de ampliación de derechos para todos. El momento presente requiere de responsabilidad, políticas audaces, altura de miras y cultura de paz.

No nos resignamos a la guerra, porque no queremos la paz de los cementerios, porque la historia nos demuestra que el único camino realista para conseguir la paz no es militar, sino político. Pónganse manos a la obra y trabajen por la paz, se lo exigimos.

Enlace para firmar el manifiest: https://forms.komun.org/manifiesto-contra-el-rearme-y-la-guerra-en-europa

Léelo en Euskera, Galego, Asturianu y Català en este enlace.

No hacer público antes de la presentación el día 26 de marzo de 2025 a las 12h

Primeras personas firmantes de la cultura, la academia y el activismo

Aitana Sánchez-Gijón, Aitor Merino, Alberto San Juan, Almudena Carracedo, Amparo Sánchez -Amparanoia-, Ana Rosetti, Ana Turpin, Àurea Márquez Alonso, Carlos Bardem, Carlos Olalla, Carolina Yuste, Edurne Portela, Enrique Gracia, Fele Martínez, Fernando Berlín, Gabriela Wiener, Gerardo Tecé, Gervasio Sánchez, Gorka Otxoa, Guillermo Toledo, Isaac Rosa, Javier Bardem, Javier Corcuera, Javier Gallego, Joan Roura, Jonathan Martínez, Jose Ovejero, Juan Diego Botto, Lola Bañón, Luis Pastor, Luis Tosar, Luz Olier, Manuel Rivas, María Botto, María Isasi, Marta Belenguer, Marta Sanz, Marwan, Montserrat Cano, Montxo Armendáriz, Muerdo, Nathalie Poza, Nüll Garcia, Nur Levi, Olga Rodríguez, Pedro Pastor, Puy Oria, Raúl Tejón, Roberto Montoya, Rosa Maria Artal, Rosana Pastor, Rozalen, Sergio Peris-Mencheta, Teresa Aranguren, Victor Claudin.

Albert Caramés, Alejandro Pozo, Amaia Pérez Orozko, Ana Barrero, Carlos Taibo, Carmen Magallón, Cecile Barbeito, David Bondia, Elena Grau, Enric Tello, Enrique Quintanilla, Eva Aladro, Fernando Luengo, Fernando Valladares, Ferrán Izquierdo, Gabriela Serra, Helena Maleno, Irene Comins, Itziar Ruíz Gimenez, Jaime Pastor, Javier Raboso, Jokin Alberdi, Jordi Calvo, Jordi Mir, Jordi Muñoz, Jorge Riechmann, José Angel Ruiz, Josep M. Royo, Juan Hernández, Koldobi Velasco, Luca Gervasioni, Luis Rico, Manuela Mesa, Marco Aparicio, Maria Oianguren, Mario López, Martí Olivella, Maria Villellas, Marina Caireta, Miquel Carrillo, Montserrat Cervera, Pedro Ramiro, Pepe Beunza, Pere Brunet, Pere Ortega, Salvador López Arnal, Sani Ladan, Sonia París, Tica Font, Tom Kucharz, Vicenç Fisas, Víctor Alonso Rocafort, Yayo Herrero.

Primeras 800 organizaciones firmantes:

AIPAZ, Amalurra Elkartea, Antimilitaristes-MOC València, Asociación Pachamama, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Leon, Asociación Paz con Dignidad, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA, Associació Catalana per la Pau, Associació Cultural Gualba CreActiva, Associació Cultural Joan Comorera (Blanes), Associació Cultural Plec, ASSOCIACIÓ CULTURAL ROIG, Associació de consum responsable La Vinagreta, Associació de Famílies d’alumnes Institut Ermessenda de Girona, Associació de Veïns de la Trinitat Nova, Associacio Dones Els Orriols, Associació ECOL3VNG (moneda social la Turuta), Associació Educació i Lleure Ubuntu, Associació Germanetes Jardins d’Emma, Associació Giracirc, Associació Grup Suport Com Vos, Associació humanista de les terres de ponent, Associacio Intercultural Dialegs de Dona, Associació La Troca, Associació Licor Fort Jazz, Associació Malgrat Acull, Associació Mar Endins, Associació Món Banyoles, Associació per la Solidaritat/Plataforma de Suport a les Persones Refugiades, Santa Coloma de Cervelló, Associació Totes Legals, Associació Veinal de Natzaret, Associació veïnal de Sarrià, Associació Veïns I Veïnes B.Els Orriols-Rascanya, Association Grèce France Résistance, Acció Catòlica Obrera (ACO), Acupuntoras Descalzas, Atarfe Sostenible, Ateneo de Dos Hermanas, Ateneo Rural Paulo Freire, Ateneo Varillas Leon, Ateneu Candela, Ateneu Popular La Tintorera, ATTAC Catalunya, ATTAC ESPAÑA, Aturem les guerres Bages, Aturem les Guerres Lleida, Aturem les Guerres Terrassa, Aurora, Avv Font d’en Fargues, Axarquía con Palestina Plataforma, AxT Agricultura pel Territori, Azalak Elkartea-Familias con afrodescendientes en lucha contra el racismo., Baladre. Coordinacioncontra la exclusion social, Banyoles Solidària, Barabara Educacio, SCCL, Bardenas Ya!, BASOA, BDS GALIZA, Berchmans C.V.X., Bi·Hotz Elkartea, Bidó de Nou Barris, Bienvenidxs Refugiadxs Málaga, bioTrèmol, Blogsostenible, Boca Ràdio, Bombers Indignats, Ca Revolta, Cádiz por la Noviolencia, Calala Fondo de Mujeres, Calcuta Ondoan, ONGD, Caminando Fronteras, Campamento Dignidad, CANARIAS INSUMISA, Caritas Diosesana de Catalunya, Caritas Esparreguera, Carne Cruda, Casa de cultura y participación ciudadana de Chamberí, Casa Serene La Joya, CASAL (Colectivo Autogestionario de Solidaridad entre el Área Latina), Casal d’amistat amb Cuba de Badalona, Casal Loiola Fundació Privada P. Martí Tusquets sj, CATALUNYA (XIDPICCAT), Cátedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible Universitat de Girona, Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible Universitat de Girona, Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I de Castelló, CEIPAZ, Centra de los Trabajadores Argentinos, Autónoma, Barcelona, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), Centro Cultural Lerchundi de Martil, Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Centro de Documentacion de Mujeres Maite Albiz, CENTRO DE LAS CULTURAS, Centro Social Julio Vélez, Centro Social Librería La Pantera Rossa, Centro Social Smolny, Cercle de Dones de Súria, CESÁfrica – Coordinadora de entidades de solidaridad con África, CGT – Confederación General del Trabajo, CGT ADMINISTRACION Y SERVICIOS PUBLICOS PALENCIA, CGT CCMA, CIM Burkina, Climacció, CLUB DE AMIGOS DE LA UNESCO DE MADRID CAUM, Club de Debates Urbanos, CNT Badajoz, CNT València, co.bas Canarias, COESPE coordinadora estatal pensionistas, Col.lectiu d’EUPV de Benimaclet-Exposició, Col.lectiu hourria, Col·lectiu 8 de Març d’Alcoià i Comtat., Colectiva Furia Mexicana, Colectiva XXK, Colectivo Antimilitarista «Rompamfilas», Colectivo Atacatá, Colectivo Burbuja, Colectivo Cala, Colectivo de Educación «Abra», Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca, Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos, Coliche, Colectivo de Teatro Independiente La Tralla de Sevilla, Colectivo Ecologista Luita Verde, Colectivo Feminista de Mieres «Y las camas sin facer», Colectivo Feminista Las Tejedoras, Colectivo feminista Mujeres en el Encuentro, Colectivo Feministas Usera, Colectivo Indignado de Valladolid (CIVa), Colectivo La Vorágine Crítica, Colectivo Luna de mujeres de Villena, Colectivo No Callarem, Colectivo Noviolencia, Colectivo OPAII – Rádio FilispiM, Colectivo Paz, Igualdad, Educación, Colectivo Prometeo de Córdoba, Colectivo Renda Básica A Coruña, Colectivo Rexurdir Galicia, Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), Colectivos Cidadáns pola Renda Básica (Galiza), Coleutivu Milenta Muyeres, Col-lectiu de Dones Feministes de Montcada, Comisión General Justicia y Paz España, Comissió Agenda Llatinoamericana, Comissió Catalana d’ Acció pel Refugi (CCAR), Comissió Diocesana Justícia i Pau de Solsona, Comissió per la retirada de símbols franquistes de Tortosa, Comissio Promotora Renda Garantida Ciutadania, Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca, Comité de Solidaridá con América Latina (COSAL) Asturies, Comité de Solidaridad con África Negra-Umoya de Albacete, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Comité Oscar Romero, Comité Óscar Romero de Cadiz, Comité Oscar Romero de Linares, Comité Oscar Romero de Murcia, COMITÉ ÓSCAR ROMERO DE VALLADOLID, COMITÉ ÓSCAR ROMERO DE VIGO, Comité Popular de Luta, COMUNDO S. COOP. Cooperativa de trabajadoras y trabajadores migrantes de Málaga., Comunidad Palestina en Canarias, Comunidade Cristiá «Vangarda Obreira» A Coruña, Comunidades cristianas ADSIS, Comunidades Cristianas Populares, COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DE ANDALUCÍA, Comunidades Cristianas Populares Valencia, Comunidades Cristianas Populares Zona de Antequera, ConArte Internacional, Conceyu Abiertu pola Paz, CONCEYU DE SOLIDARIDÀ Y XUSTICIA, Confederación de STES-Intersindical, Confederación de STES-Intersindical, Confederación Estatal de MRP, Congregación María Reparadora Cadiz, Consejo General del Trabajo Social, Convivir sin Racismo. Murcia., Coop57 SCCL, CooperAcció, Cooperativa El Brot SCCL, Coordinadora Andaluza de ONGD, Coordinadora Associacions Memòria Democràtica del País Valencià, Coordinadora Cultural de Nou Barris, Coordinadora d’Entitats de Poble-sec, Coordinadora de Bizkaia por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Coordinadora de Euskadi por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Coordinadora de Movimientos Sociales y Sindicales de Cataluña, Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias, Coordinadora de ONGD de Navarra, Coordinadora Entitats Pel Clima Garraf, Coordinadora Estatal de productores de café de Oaxaca, Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Publico de Pensiones COESPE, Coordinadora Extremeña de ONGD, Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, Coordinadora No a la guerra No a la Otan de León, Coordinadora ONG Solidàries de les comarques gironinesi l’Alt Maresme, Coordinadora ONGD La Rioja, Coordinadora Pensionista de León, COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD, COR SOCIAL REIVINDICATIU INCORDIS, Coral Primavera per la Pau, COS COOPERACIÓ I SALUT SCCL, Crédito Oficial, Creo Común: Facilitando el Cambio, Criptoestalvi Prosocial, Cristianas y Cristianos de Base de Madrid, Cristianisme i Justícia, CTA, Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, Cuarto Popio en Wikipedia, Cuidem Godella, De igual a igual Delicias, Debats pel Demà, Delphi International Initiative for the Defense of Democracy, Democracia real YA! Madrid, Desarma Madrid, Diapó con África, Discordants, Dones de negre Castello grup de dones Vila-real, Dones per dones, Dones x Dones, Drap-Art, DROITS ICI ET LA BAS, EcoGIRA, Ecologistas en Acción, Ecologistas en Acción de Albacete, ECOLOGISTAS EN ACCION DE ARANJUEZ, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, Economía Solidaria Riojana, Economistas sin Fronteras, EcoSS. Ecosistemas Economías Solidaridad Sostenibildad, EduAlter, Educa Tanzania, Educación Cultura y Solidaridas, EIRENE cultura para la Paz, El Ágora de Moratalaz, EL COL.LECTIU BETXÍ, El Corro Hellín-Movimiento Asociativo, El CRISTAL con que Miro, el Derecho a la Salud/Osasun, El Garraf amb Palestina, El Laboratorio Filosófico del Antropoceno y del Decrecimient, El Poblet sccl ( Cooperativa), El Sol de la Conce Asociación Cultural, Emakumeok Gerraren Aurka-Mujeres Contra La Guerra, Encuentro-Uztarketa, Energética sociedad cooperativa, Ensenyants Solidaris. Ongd, Entre Quijote y Sancho Córdoba, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Eoh-for-Good (Leading Systemic Transformations for the Common Good), Erletxe, Ermuko Komite Internazionalistak, ERRO Grupo, Escola Cultura de Pau, Escola de Cultura de Pau de la UAB, Escola, Famílies i Pau, Escuela de Salud Comunitaria ESCORMu, Escuela Popular de Prosperidad, Eskubidearen Aldeko Elkartea, Espacio Sociocultural La Casa, Espai Coneix SCCL, Espai esnid, EspaiMarx, Espazo Aberto Antimilitar de Vigo, Espazo de encontro de crentes Galeg@s, Espiga, asociación galega para a bioconstrución, Esquerra Eixample Acull, Europa Laica, Famílies per la Revolta Educativa (FRE), FAVB Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona, Federació Casa de la Solidaritat, FEDERACIÓ DE MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DEL PAÍS VALENCIÀ – FMRPPV, Federación Aragonesa de Solidaridad, Federación de AAVV de Montcada I Reixac, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Federación de Enseñanza CGT Castilla y León FECYL, Federación de la Tierra -España-, Fem Sant Antoni, Feminismo Latina, Feministas autoconvocadas de.catalunya por nicaragua, Feministas Prospe, Feministes Baix Montseny, Feministes per la Independència, Femme Força Vinaròs, FETS – Fundació Educacio Treball i Societat, FICNOVA (Festival internacional de Cine de la no violencia Activa), Filósofas en la Historia: Escuela filósofas, Finançament Ètic i Solidari, Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza, Fondo Solidario de El Puerto, Forn de teatre Pa’tothom, Foro Ametzagaña, Foro Ecologia y Espiritualidad, FORO GALEGO DE INMIGRACION, Foro por la Memoria de León, Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Foro por Otra Escuela (Red IRES), FÓRUM DE POLÍTICA FEMINISTA, Forum feminista de Madrid, Foro Ciudadano de Fuencarral – El Pardo, Fraternidad Itaka, Fraternidad Secular Carlos de Foucauld, Frenesí-compañía teatral, Frente ANtiimperialista Internacionalista, Fridays for Future Madrid, Fudació privada la Vinya, d’acció social, FUHEM, Fundació iSocial, Fundació Novessendes de la CV, Fundació Pere Casaldàliga, Fundació Prosocialize, Fundación Alboan, Fundación Atabal, Fundación Cultura de Paz, Fundación de Acción Laica, Fundación Finanzas Éticas, Fundación Fontilles, Fundación InteRed (red de intercambio y solidaridad), Fundación Itaka-Escolapios, Fundación Josep Carreras contra la leucemia, Fundación LIBERTECH, Fundación Mundubat, FUNDACIÓN MUNDUBAT, Fundación Privada ARSIS, Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Fundacions Darder Mascaro, FundiPau (Fundació per la Pau), Futuro en Común, g33g records, Garraf per la República, gatXs CES ayamonte, Gaurkotuz Elkartea, GENERA- RED DE MUJERES FEMINISTAS POR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL DESARROLLO, Gernika Gogoratuz, Gernikatik Mundura, Gerrarik Ez (Bizkaia), Gerrarik Ez Gipuzkoa, Gerrarik Ez Nafarroa, Gerraroik Ez Euskal Herria, GHECO (Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas), Git Andalucía Oriental de Fiare Banca, GIT Fiare Aragón, GOB MALLORCA, GOGARA Itsasne, Granafrik, Grans Projectes Solidaris, Greenpeace España, Grup de Cientifics i Tècnics per un Futur No Nuclear, Grup de dones Vila real Mujeres de negro, Grup d’Iniciativa Territorial de Fiare Banca Etica a les Illes Balears, Grupo Antimilitarista de Carabanchel, Grupo Chévere, Grupo Cristiano de Reflexión – Acción Bahía de Cádiz, Grupo de Iniciativa Territorial de Fiare Banca Ética en Castilla y León, Grupo de Noviolencia Elaia AAMOC, Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, Grupo Erasmo (Profesionales Cristianos), Grupo Estudios Africanos e Internacionales (UAM), Grupo Estudios Africanos e Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, Grupo Jaima, Amigos/as de la RASD, Grupo Laical «DIALOGOS EN LA LÍNEA», Grupo Musical Adebán, Grupo territorial de personas socias de Andalucía Occidental Fiare Banca Ética, Guadassuar per la Republica, Guerrilla raval, Haritzalde Naturzaleen Elkartea, Hegoa, Huitaca Pacte per la vida i per la Pau, Human Rights Cat Associació, Humanismo Universalista, Escuela de Silo, Humanistas Barrio del Pilar (Madrid), ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo), Impuls Cooperatiu de Sants, INICIATIVA CAMBIO PERSONAL JUSTICIA GLOBAL, INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ, Iniciativa Republicana Española, Inspira Arrels, Institut de Drets Humans de Catalunya, Instituto de Desarrollo Social y Paz-Universitat Jaume I, Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ) de la Universidad de Granada, Instituto Internacional de Facilitación y Cambio Europa, Instituto Novact de Noviolencia, Instituto Paulo Freire, Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos, International Peace Bureau Barcelona, Interpueblos, Invita Events Management, S.L., ITACA ASOCIACIÓN DEFENSA NATURALEZA, Jaira Feministas del Norte de Tenerife, JPIC PVE- Justicia, Paz e Integridad de la Creación Provincia Vedruna Europa, JUSTICIA ALIMENTARIA, Justicia Economica Social – part.politico, JUSTÍCIA I PAU, Justícia i Pau (Catalunya i Balears), Kakitzat (Koordinadora Antimilitarista), KEM-MOC Bilboko Talde Antimilitarista, KestiKlab, La Casa Azul del Occidente, La Comuna d’Asturies, LA COMUNA PRESOS Y REPRESALIADOS DEL FRANQUISMO, La Comunal, SCCL, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, La Coordinadora Sindical Canarias de Apoyo al Pueblo Saharaui,La COSCAPS, La Erreria (House of Bent), LA GARBANCITA ECOLOGICA S COOP DE CONSUM, La Imprenta, La Independent (Agebcia de Noticies amb Visio de Genere), La llavor del prat, Laboratori per a la Investigació de Processos Creatius Contemporanis AD LAB, Laboratorio teatral CMP La Lavadora, LaCasaCalba, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia global, Las Bajas Pasiones, LesbianBanda, Libertarias, Librería Diógenes, Lumaltik Herriak, Lunes lilas Navarra, Mallorca per Palestina, Marea Blanca de Catalunya, Marea Blanca por la Sanidad Pública de Malaga, MAREA PENSIONISTA CATALUNYA, Marea Pensionista Font de la Guatlla – Magòria, Marfull Acció Ecologista-Agró, Marx21.net, Marxa Mundial de Dones València, Massamagats, MATARÓ SEGURA, Meatzaldea bizirik ekologista taldea, Médicos sin fronteras, memoria histórica de Aragón, Memoriaren Bideak / Los caminos de la memoria, Mercat Social Illes Balears, Mercè de Luca, Meridional Producciones, Mesa Defensa Sanidad Pública de Granada, Microfides, MOC-València, MOIANÈS SOLIDARI, Mon sense guerres i sense violència, Morvedre Acull, Movem Martorell, Moviment per Palestina Xàbia, Movimiento 19 de Abril M-19, Movimiento ATD Cuarto Mundo España, Movimiento de Pensionistas de Oviedo, Movimiento Democrático de Mujeres, Movimiento Extremeño por la Paz, MRP Col·lectiu de Mestres de la Safor, MUGARIK GABE NAFARROA, Mujeres de Negro contra la guerra, Mujeres de Negro contra la Guerra – Madrid, Mujeres de Negro de Valencia, Mujeres Ecofeministas Petra Kelly de Asturias, Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), Mujeres Libres de Extremadura, Mujeres Supervivientes de Sevilla, Mujeres y Teología de Sevilla, Mujeres y Teologia de Zaragoza (MyT), Mundo sem Guerras e sem Violência Brasil, Mundo sen Guerras e sen Violencia A Coruña, Mundo sin guerras ni violencia – Argentina, Mundo sin guerras y sin violencia, MUNIMADRID DIVERSIDAD FUNCIONAL, Nación Mujeres, NADIBU, Naturaleza Didáctica Buñol, National Human Rights Network, Ninyo performance, NO A LA GUERRA – DD.HH., No mas precariedad, No Name Kitchen, No+Precarietat Alcoiá-Comtat, Nodo Común, Nou Barris per la República, NUN TAMOS TOES, OBRIM FRONTERES- CASTELLÓ, Obrim fronteres València, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatori DESCA, Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental, Observatorio de Paz y DDHH – Universidad del Tolima, OBSERVATORIO ÉTICO INTERNACIONAL – OBETI, Observatorio internacional de ciutadania y medio ambiente sostenible (CIMAS), OBSERVATORIO SOSTENIBILIDAD, Oikocredit Andalucia, Oikocredit Catalunya, OLISTIS, SCCL, Olite-Erriberri por la Memoria, OMV, ASSOCIACIO, Ong Dagua d’Ajuda internacional, ONGDI Fondo Verde, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Options Catalunya – Nepal, Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional, Orgullo Vallekano LGTBIAQ+, Orreaga fundazioa, Osaginez – Crecer en Salud, PAH Mallorca, Paremos las Guerras – Madrid, Parla Obrera y Popular, PARVA Paracuellos, Paz y desarrollo, PEÑASCAL S.COOP, Petjades, Planetaagua.org, Plataforma Impacto de Género Ya, Plataforma 14 de Abril por la III República, Plataforma Aturem les guerres – Girona, Plataforma Auxiliares del SAD de Asturias, Plataforma Barrio de Orcasur, Plataforma Bienvenid@s Refugiad@s de La Rioja, Plataforma Burgos con las personas refugiadas, Plataforma Ciudadana Caudete se Mueve, Plataforma Ciudadana de Córdoba por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Plataforma Ciudadana VALÈNCIA SALUDABLE, Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC), Plataforma de Pensionistas de Petrer (COESPE), Plataforma de Pensionistas de Sopela, Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, Plataforma de usuarios y pacientes de la Sanidad Pública (PUPA), Plataforma Defensa Sanidad Pública Rincón de la Victoria, Plataforma en Defensa del Sistema Sanitario Público, Plataforma Estatal Unitaria de Yay@s/Iai@flautas, Plataforma Feminista 8M Tenerife, Plataforma Feminista de Guadalajara, Plataforma Feminista de Villena, Plataforma Les Balears Acollim, Plataforma Linares por Palestina, Plataforma MALLORCA PER LA PAU, Plataforma Menorca per la Pau, Plataforma Pensionistas Indignados de Madrid, Plataforma per la pau Lloret, Plataforma per la Pau, Contra les guerres, OTAN NO de Catalunya, Plataforma Poetas de Huelva por la Paz, Plataforma por la escuela pública de Usera, Plataforma por la salud y la sanidad pública Asturias, Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, Plataforma por la Solidaridad de Lebrija, Plataforma Resistencia Popular, Plataforma Violeta El Campello, Plural Anitzak Elkartea, Pluriversidad Nómada, Pôle de Renaissance communiste en France, Ponts per la Pau, PRESENCIA ESCOLAPIA DE BILBAO, Pressenza International Press, Pronostica, Proyecto Balimaya, PROYECTO GRAN SIMIO (GAP/PGS-España), Proyecto Hombre Murcia, Psicología sense Fronteres Catalunya, PSUC viu, Puente Sur España, Punto de informacion para perdonas migrantes, Radio Jiribilla, Rebel·lió o Extinció Barcelona, Rebel·lió o Extinció València, Rebelión Científica, Rebullentopia – Jaén, ReCreándome Colectivo feminista, Recrearte Teatro Social, Red Cantabra contra la Trata y la Explotación Sexual, Red de Acogida de El Puerto de Santa María, Red de ONGD de Madrid, Red Ecocultural Creativa (RECCREA), Red Ecofeminista, Red global Noviolencia, Red Interlavapies, Red Internacional B-Live, Red Solidaria con las Personas Migrantes en Lanzarote, Red Solidaria de Acogida, Redes Cristianas, REDESSCAN (Red Canaria en defensa de los Servicios Socialess), Reds-Red de solidaridad para la transformación social, Reunir Canarias, Revista Asamblea Digital, Revista Infància Llatinoamericana de A. M. Rosa Sensat, Revista La Mar de Onuba, Revista Sin Permiso, Reviure Tofla, Revuelta de mujeres, Rexurdir galicia, RICCAP, Rioja Acoge, Rubí Solidari, Rumbo a Gaza, Sakana Harrera Harana, Sakáta, Salvamento Marítimo Himanitario – SMH, Sancho de Córdoba, Sant Boi en Positiu TransVIH, Saucha Associación para la armonía y el desarrollo personal, SAY IT LOUD, Secció Atenció Primària Barcelona CATAC-CTS, Sección Sindical CGT Instituto de, Seminari de Dones Grans, Senda de Cuidados, SETEM, SETEM Andalucía, SETEM Catalunya, SETEM Hego Haizea, SETEM Navarra-Nafarroa, Seyb – Seguridad Energética y Biológica, Sindicat Alternativa Docent, Sindicat de Llogateres de Catalunya, Sindicat de mares, Sindicat de Mares en la Diversitat Funcional, Sindicato Andaluz de Trabajadores Secretario General, Sitges Solidari, Socialismo 21, SOCIEDAD COOPERATIVA CRICA, Sociedad española de Química y Medio, SODEPAU-PV, Solabria S. Coop., SOLdePAZ.Pachakuti, SOLIDARIDAD INTERNACIONA PAIS VALENCIANO, Solidaridad Internacional, Solidaridad Internacional Andalucia, Somos Barrio, Sorginlore Gizarte Elkartea, SOS Ribagorza, Spanish Revolution, STACYL, STECyL-i, STEILAS, SUDS, Sumaconcausa, Taller Utopía, Tamaranae activistas, Tarannà Edicions, Taula Oberta de la Trinitat Nova, TEATRE DEL RAVAL DE GANDIA, Tejiendo Vida S.Coop, Terra de Germanor, Traductores del Viento, Transformando, SCA, TRANVIASER, TrasLaManta, Triticatum, UAB Acció per Palestina, Unadikum, UNIDAD DEL PUEBLO. CANARIAS, Unidas por Talavera, Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía, UNIPAU (Universitat Internacional de la Pau), Urbanbat, USTEC·STEs (IAC), Valencia Laica, Vellez Digna, Veneto, Ventanas Abiertas Magazine, Verdemente, Ververipen, VIACTEC ESPAÑA, Vila-Diversitat, Voces Palestina Málaga, Welt ohne Kriege eV, WILPF España (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad), World Constitution and Parliament Association (LA&C), Xabier Sarasua Maritxalar, Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes, Xarxa Consum Solidari, Xarxa d’Acollida Popular del Masnou, XARXA INTERNACIONAL DE DONES PERIODISTES I COMUNICADORES AMB VISIO DE GENERE DE CATALUNYA (XIDPICCAT) , Yay@flautas de Murcia, Yayoflautas Madrid, Youth Climate Save Valencia, Zarautz Palestina ekimena, Zocamiñoca Cooperativa de Consumo Responsable, Zureur-Zurelur / Tu agua – Tu tierra.¿Firmas como organización o de manera invividual?Signes com a organització o de manera individual? / Erakunde bezala edo norbanako bezala sinatzen duzu?/ Asinas como organización ou de xeito individual?Organización / Organització / Erakundea/ OrganizaciónIndividuo / Individu / Norbanakoa/ IndividuoNombre / Nom / Izena*Nombre completo o Nombre de la organización / Nom complet o nom de l’organització / Izen osoa edo erakundearn izena/ Nome completo ou nome da organización[Si firmas como organización] Persona de contacto y cargo en la organización[Si signes com a organització] Persona de contacte i càrrec en l’organització / [Erakunde bezala sinatzen baduzu] Harremanetarako pertsona eta erakundean duen kargua/ (Se asinas como organización) Persoa de contacto e cargo na organización[Si firmas como individuo] Profesión[Si signes com a individu] Professió / [Norbanako bezala sinatzen baduzu] Lanbidea/ (Se asinas como individuo) ProfesiónCorreo Electrónico*Correu electrònic / Posta elektronikoa/ Correo electrónico¿Quieres estar informada/o sobre posibles avances respecto a este manifiesto?*Vols estar informada/o sobre possibles avanços respecte a aquest manifest? / Manifestu honen inguruan emango diren hurrengo urratsei buruzko informazioa jaso nahi duzu?/ Queres estar informada/ou dos posibles avances respecto deste manifesto?Sí / Bai / SiNo / Ez / NonDeclaración de Privacidad

Tus datos se tratarán de acuerdo a la siguiente declaración de privacidad: PROPÓSITO: De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo al tratamiento de los datos personales de las personas físicas os informamos que al enviar este formulario, consentís que vuestros datos personales sean tratados por el Centro Delàs de Estudios por la Paz con el fin de recoger apoyos para este manifiesto, haciendo público únicamente el nombre de las entidades firmantes, así como para comunicar futuros pasos y avances de la iniciativa. Salvo por obligación legal, vuestros datos no serán cedidos a terceros. LEGITIMIDAD: Por consentimiento. Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs. Correo electrónico: info@centredelas.org. Sitio web: https://centredelas.org/. De conformidad con la General Data Protection Regulation, (EU) 2016/679. Si tienes cualquier duda, consulta los detalles de contacto de arriba. Estoy de acuerdo Enviar

______________________