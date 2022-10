Uno de los problemas de credibilidad que tiene la actuación noviolenta es que la gente desconoce ejemplos de la misma y, por tanto, piensan que es más una utopía que una realidad. Pero, qué ocurriría si existiese una base de datos internacional con más de 1.200 ejemplos de campañas noviolentas. Quizá la cuestión de la credibilidad comenzaría a cambiar.

La base de datos global de acciones noviolentas es un proyecto de la Swarthmore College.

Swarthmore Collage

Es una Universidad de fundación cuáquera e incluye, entre otras interesantes iniciativas:

el Programa de Estudios de Paz y Conflictos , que brinda oportunidades para estudiar el conflicto y la pacificación de muchas formas y en niveles que van desde lo interpersonal hasta lo global. El plan de estudios multidisciplinario del Departamento examina las causas, las prácticas y las consecuencias de la violencia, así como los métodos pacíficos o no violentos de manejo, resolución y transformación de conflictos. Los estudiantes exploran muchos factores que dan forma a los conflictos humanos, incluidos los psicológicos, sociales, culturales, políticos, económicos, biológicos, religiosos e históricos. El catálogo de cursos sobre paz es muy amplio.

la Colección de Paz. La Colección de la Paz está abierta a investigadores que deseen explorar sus colecciones en su sala de lectura. La Colección de Paz de Swarthmore College documenta los esfuerzos no gubernamentales para el cambio social no violento, el desarme y la resolución de conflictos. Establecida hace más de 90 años, la Colección de la Paz es la biblioteca de investigación y la colección de archivos más extensa de los Estados Unidos y se enfoca únicamente en los movimientos por la paz en todo el mundo. La colección incluye materiales de recursos primarios como manuscritos, fotografías, carteles, elementos audiovisuales, sellos, calcomanías para parachoques, botones políticos, banderas y objetos efímeros, así como libros, publicaciones periódicas y revistas académicas que documentan los esfuerzos no gubernamentales para el cambio social no violento, desarme y resolución de conflictos entre pueblos y naciones.

“El bien que nos aseguramos a nosotros mismos es precario e incierto hasta que se asegura para todos nosotros y se incorpora a nuestra vida común” https://i.chzbgr.com/full/7688199936/h65453E1E/

La colección se estableció a principios de la década de 1930 cuando Jane Addams donó sus libros y artículos relacionados con la paz y la justicia social, así como su Premio Nobel de la Paz, a Swarthmore College. La organización que ayudó a fundar, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, comenzó a almacenar sus primeros registros en Swarthmore a fines de la década de 1920. Desde entonces, la Colección de la Paz ha crecido hasta abarcar los documentos de muchas personas y los registros de numerosas organizaciones, lo que refleja la expansión del movimiento por la paz (desde aproximadamente 1815 hasta el presente) en los EE. UU. y en todo el mundo: material sobre temas religiosos y pacifismo secular, desarme, objeción de conciencia, no violencia, desobediencia civil, antimilitarismo, la era de la guerra de Vietnam, protesta afroamericana, derechos civiles, justicia racial, feminismo, libertades civiles, movimiento antinuclear y otros movimientos. Más de la mitad de los recursos primarios de la colección documentan el papel destacado de las mujeres en el movimiento por la paz y las actividades en el ámbito público.

Base de datos global de acciones noviolentas

https://nvdatabase.swarthmore.edu/

Su página web es bastante sencilla pero muy manejable. La única pega es que está en inglés.

Parte superior de la web

Cuenta en la parte superior con una serie de desplegables en los que se pueden visitar:

Los casos de acciones noviolentas disponibles

Un buscador por métodos de acción noviolenta. Si lo pinchas verás el listado de 198 tipos de acciones noviolentas publicado por Gene Sharp en 1973

Un About sobre la propia base de datos, sus limitaciones; sobre la definición de acción noviolenta, sobre cómo usar la base de datos y sobre las tres aplicaciones de la acción noviolenta que sirven para seleccionar ejemplos: Cambio. Es la aplicación más conocida. Por lo general, los activistas tienen obetivos de reforma: buscan cambios en las políticas o condiciones, pero no un cambio en la estructura de poder. Todos los días, los principales diarios metropolitanos informan sobre acciones de este tipo: trabajadores en huelga por salarios más altos, estudiantes que exigen reformas universitarias, minorías que exigen derechos. A veces, sin embargo, la acción noviolenta se usa para la revolución. En Sudáfrica, el ANC obviamente quería reemplazar el monopolio blanco del poder formal con un nuevo sistema, y ​​después de 1982 se basó principalmente en el poder popular para acabar con el apartheid. El movimiento de Solidaridad en Polonia utilizó la acción no violenta para derrocar a la dictadura comunista en la década de 1980. En 2011, una campaña masiva en Egipto derrocó al dictador Hosni Mubarak. La defensa de algo valorado, frente a la amenaza de cambio, es la segunda aplicación. En el noreste de Tailandia, los aldeanos y los monjes han estado luchando para salvar el bosque mediante acciones no violentas. Este es uno de los muchos ejemplos de defensa ambiental. También hay miles de casos de defensa comunitaria. Por ejemplo, algunos barrios negros urbanos en los EE. UU. utilizaron la acción no violenta para luchar contra la invasión de los traficantes de drogas. Los vecindarios también detendrán las carreteras propuestas o los estadios deportivos que los amenazan. Por otro lado, la defensa también se ha utilizado a nivel nacional, ya sea contra la invasión de los de afuera o contra un golpe de estado de los de adentro. La Intervención No Violenta de Terceros (TPNI) es la intervención física de un tercero en la arena del conflicto de tal manera que se reduzca el nivel de violencia. Esta aplicación también se denomina mantenimiento de la paz civil.



La mediación y el arbitraje también son realizados por terceros, pero la mediación y el arbitraje no son intervenciones no violentas de terceros. Aquí hay algunas diferencias: la intervención no violenta de un tercero es unilateral (no requiere que ambas partes participen en una interacción estructurada), expresa el valor del proceso, en lugar de la determinación/juicio, permite que la lucha continúe, en lugar de cerrarla.

Consideran en la base de datos que hay al menos cuatro formas de intervención noviolenta de terceros: acompañamiento, interposición, observación/seguimiento y presencia.

Acompañamiento: (También llamado acompañamiento de protección y guardaespaldas desarmados). El acompañamiento comenzó como un método sistemático en la década de 1980 con Peace Brigades International (PBI), que enviaba a El Salvador y Guatemala voluntarios que acompañaban a activistas de derechos humanos amenazados de asesinato. Los voluntarios internacionales pusieron a los activistas locales bajo una mirada de publicidad que redujo la posibilidad de asesinato.

La interposición se usa cuando dos fuerzas se están moviendo hacia la batalla y una tercera fuerza (puede ser una multitud) interviene físicamente, y sin violencia, para prevenir o reducir la violencia. En 1986, el dictador filipino Marcos se vio sacudido por la campaña a favor de la democracia y el general Ramos decidió rebelarse con las tropas bajo su mando personal. Las tropas de Ramos se refugiaron en una base del ejército y Marcos envió la fuerza principal del ejército a Ramos para destruir a los rebeldes. La estación de radio católica transmitió mensajes urgentes a la gente para que acudieran también a la base de Ramos. Decenas de miles convergieron entre los dos ejércitos y detuvieron a las fuerzas de Marcos confrontando a los soldados de manera noviolenta y enérgica.

La observación/monitoreo se utiliza cada vez más en situaciones electorales en las que se espera violencia. En lugar de interponerse entre individuos o grupos violentos, se espera que los observadores/monitores lleven cámaras, cuadernos y de otras maneras proporcionen un recordatorio físico de que «todo el mundo está mirando», restringiendo así la violencia.

La presencia consiste en personas y equipos que entran en una situación de conflicto abierto y, a través del lenguaje corporal, las palabras y los actos de servicio, ayudan a las personas a elegir comportamientos distintos a los violentos. Esta forma difiere de la interposición en que los compañeros de equipo de terceros no se colocan físicamente directamente entre los luchadores. Según los informes, el grupo ruso Memorial tiene una experiencia sustancial en esta forma de intervención en las batallas interétnicas de la década de 1990; entraron en el «campo del conflicto» y, de manera en gran medida sutil, se negaron a cooperar con la atmósfera reinante en el campo de la hostilidad y la violencia.

Y un último desplegable para contactar y para que se les sugieran casos a estudiar.

Segunda parte de la web

Cuenta con un apartado que se titula “Impulsando el aprendizaje sobre la acción noviolenta”. En él te invitan a que leas más sobre la base de datos y sobre cómo utilizarla.

Tercera parte de la web

Ofrecen el estudio de 3 casos destacados

Cuarta parte de la web

Ofrecen la situación en un mapa del mundo de cada uno de los más de 1.200 casos que tienen desarrollados. Al pinchar en un caso de tu interés se despliega una información sobre el título (con un enlace al estudio pormenorizado), el año y la localización.

Al pinchar sobre el enlace de un caso cualquiera se despliega una ficha en la que se pueden ver: los detalles del caso estudiado, los métodos noviolentos utilizados, las respuestas opositoras, incluidas la violentas, los líderes, aliados y sucesos externos.

Además se obtiene acceso a notas bibliográficas y el nombre del investigador.

Primeras impresiones

Da la sensación de que es un proyecto inmenso que ojalá se continúe y amplíe en años sucesivos. Al buscar en el mapa las informaciones de España encontramos sólo 6 (3 en Madrid, 1 en Barcelona, otra en Bilbao y otra en Asturias). Lo que quizá nos haga valorar negativamente la calidad del recurso en cuando a lo que nos concierne estatalmente.

Sin embargo, la noviolencia es una filosofía política y una técnica de lucha que dispensa enseñanzas globales y no nacionales. Estudiar iniciativas de otras partes alejadas del mundo nos pude dar un gran fondo de armario para argumentar sobre el valor de la noviolencia y conocer nuevos métodos y campañas.

Quizá la lejanía de los investigadores haga que algunas valoraciones no se compartan en otros puntos del planeta con ideologías diversas.

En definitiva, me parece un recurso muy útil y del que se puede aprender mucho. Quizá sea un buen recurso para Alternativas Noviolentas con el cual nos puedan ofrecer un caso de actuación noviolenta semanal para nuestro deleite y con lo que ofrece la base de datos y lo que se pueda investigar y añadir contemos con un apartado del que poder aprovecharnos toda la comunidad pacifista.