Objetoras y Objetores Israelíes al Ejército y a la Ocupación.

Objeción de Conciencia en Israel ( Documental)

La objeción de conciencia es la última barrera para librarnos de ser autómatas asesinos, convertidos en números al servicio de la maquinaria militar. Dos noticias recientes nos hablan de este fenómeno en el contexto de la infernal venganza del ejército de Israel sobre el pueblo palestino. La primera se refiere a Tal Mitnick, objetor de conciencia israelí tras el 7 de octubre; la segunda a un hecho poco conocido cuando nueve pilotos israelíes se negaron a matar civiles en 2003. En Israel la objeción de conciencia al servicio militar, obligatorio tanto para hombres como para mujeres, no está reconocida ni regulada, lo que no significa que no exista. Para un estado tan militarista y militarizado es incomprensible que alguien se niegue a participar en lo que consideran la esencia de su ser: el ejército. Las objetoras y objetores suelen ser encarcelados unos meses, puestos en libertad y vueltos a llamar a filas, hasta que un tribunal decide declararles “inútiles” para el ejército, a menudo considerándoles trastornados mentales. Sin embargo, a nuestro juicio son las voces más humanas, sensatas y útiles, no sólo por la claridad de sus argumentos sino también porque son el germen de un cambio de rumbo profundo ante una violencia ciega y sin salida que todo lo destruye y lo desespera. Los argumentos de Tal Mitnick son claros: “Siento que de buena fe no puedo ser parte de la actual ocupación contra el pueblo palestino, ni puedo ser parte de la opresión a la que las Fuerzas de Defensa de Israel someten al pueblo palestino a diario”. ““La violencia no terminará con la violencia, y por eso me niego a formar parte de ella”. Los pilotos militares también lo expusieron con claridad: “Nos oponemos a cumplir órdenes ilegales e inmorales en los territorios”. Uno de ellos declaró: “Alguien tomó la decisión de matar a gente inocente. Esto significa que somos terroristas. Esto es venganza”. Desgraciadamente, un reflexión de plena actualidad. No son los únicos casos. Insertamos en este artículo el documental “Objetores de Conciencia en Israel. Antes presos que soldados”, de 2019 que nos muestra la búsqueda honesta, los motivos y las dificultades por las que pasa la joven de 19 años, Atalya al declararse objetora en Israel, contra las armas y contra la ocupación. La objeción de conciencia existe y está organizada en torno a la asociación Mesarvot. En el verano de 2023 un grupo de 230 jóvenes de esta organización firmaron un manifiesto declarándose objetores. Por su interés reproducimos íntegramente su manifiesto:

Manifiesto Jóvenes contra la dictadura, verano de 2023 (Israel)

“Como mujeres y hombres jóvenes a punto de ser reclutados en el servicio militar israelí, decimos NO a la dictadura en Israel y en los territorios palestinos ocupados. Declaramos que nos negamos a unirnos a los militares, hasta que se garantice la democracia para todos los que viven dentro de la jurisdicción del gobierno israelí.

A pesar de nuestros seis meses de decidida lucha por una democracia genuina que ha estado librando en las calles casi a diario, el gobierno continúa su agenda destructiva. Tememos por nuestro propio futuro, y por el futuro de todos los que viven aquí.

En vista de ello, no nos queda más remedio que tomar medidas extremas y negarnos a servir en el ejército. Un gobierno que destruye el poder judicial no es un gobierno al que podamos servir. Un ejército que militarmente ocupa a otro pueblo no es un ejército al que podamos unirnos.

El golpe judicial ya ha ejercido un enorme precio sobre la sociedad israelí y sobre el pueblo palestino. La dictadura que ha existido durante decenios en los territorios palestinos ocupados está ahora rebosando en Israel propiamente dicha y está dirigida contra nosotros. Los colonos violentos controlan ahora todo el estado. No se trata de acontecimientos recientes. Las actitudes y acciones antidemocráticas son esenciales para mantener este régimen de ocupación y supremacía judía. Lo único que ha cambiado es que la máscara ya está apagada.

Ante esta realidad, decimos NO“.

Documental: “Objetores de Conciencia en Israel. Antes presos que soldados”

___________________

Nos gustaría, para aumentar la esperanza como humanidad, que miles de jóvenes se negaran en Israel a cumplir órdenes criminales que atentan contra los más elementales derechos humanos. No nos engañemos, ningún ejército defiende la paz, ni los derechos humanos. No hay guerra sin sus crímenes de guerra y sus criminales, unas veces juzgados y condenados, otras condecorados. Pues, como ya proclamara hace más de 100 años la Internacional de Resistentes la la Guerra IRG, “La guerra es un crimen contra la humanidad”. Mientras los soldados de cada país sean educados más en la obediencia que en la responsabilidad, en el amor a la patria y a la bandera, más que en el amor y respeto a los Derechos Humanos, seguiremos teniendo irresponsables asesinos en serie. En último término, pedir que un ejército defienda la paz, la justicia y la libertad es pedir un imposible, pues su función es estar al servicio de las élites y defender su poder, a sangre y muerte, si lo consideran conveniente.

___________________