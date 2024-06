Objeción de Conciencia e Insumisión a los ejércitos y las armas.

Objeción de conciencia e insumisión.

Otro objetor israelí a prisión. “Decidí negarme durante la guerra”

Importancia de la memoria: Pepe Beunza y Martí Olivella cuentan los inicios de la objeción política en España.(podcast)

Parece que es un tema que “ya” no nos afecta. Pero hay cientos de personas en las cárceles de muy diversos paises, con años de condena y penalidades, por negarse a participar en las fuerzas armadas. Y ahora mismo, los mandatarios occidentales, europeos (Francia, Alemania,…) plantean de nuevo la conscripción, la “mili”, para que matemos y muramos por ellos ya que ven que, con toda su industria militar y sus negocios de armamento y control no han conseguido “sus objetivos”. Es la hora de la desobediencia, de decir : no. Es tiempo de objeción de conciencia y de insumisión.

Ninguna guerra se hace sin la colaboración más o menos consciente de millones de ciudadanos, que acabarán siendo victimas de esa guerra que, por acción u omisión, secundaron. El 15 de mayo está considerado por la Internacional de Resistentes a la Guerra como el día de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar, y en todo el mes de mayo se pone especial atención sobre el tema. Con este motivo ofrecemos algunos testimonios de objetoras y objetores y apuntamos otras formas posibles de negarse a colaborar con la guerra y su preparación, que ayudarían a afrontar el mensaje que el militarismo nos impone haciéndonos ver que la guerra es inevitable, y a salir del inmenso sacrificio que nos exige con el gasto militar y la destrucción y horrores que conlleva.

La Objeción de Conciencia al Servicio Militar es la forma más conocida pero no la única. Hay tantas formas de objeción como maneras más o menos obligadas de colaboración con el militarismo y las guerras.

Objeción Laboral. Pensemos en los millones de personas que contribuimos a la guerra con nuestro trabajo, sobre todo si lo hacemos en fábricas de armamento y munición, o en industrias de maquinaria y tecnologia de “doble uso”. Pero también en otras actividades laborales en sectores del transporte, portuario, en aduanas, seguridad y vigilancia… La ruptura de un sólo eslabón hace que la cadena de complicidad se rompa. Es muy ilustrativo el caso de Ina Robles, un bombero que se negó a custodiar un barco con armas para Yemen y que acabó con una campaña exitosa contra el comercio de armas desde el puerto de Bilbao. O la denuncia actual que ha impedido el atraque de un barco con posible armamento para Israel.

Objeción Fiscal. Preparar la guerra y mantener un ejército exige un gran esfuerzo económico. Se calcula que en 2024 el gasto militar en España superará los 60.000 millones, muy por encima de las cifras oficiales y del mítico 2% del PIB. La objeción consiste en retener el porcentaje de gasto militar que nos corresponde y enviarlo a un fin social, comunicándoselo a Hacienda. También son posibles otras formas como restar simbólicamente 1€ para mostrar nuestra oposición. La idea es “no con nuestro dinero”

Objeción docente. Consiste en negarse a transmitir el relato oficial, militarista y patriarcal desde el que se interpreta la historia llamando, por ejemplo, grandes hombres de la historia a quienes sería más apropiado denominar grandes asesinos. Desde la educación, profesorado, guías turísiticos, agentes culturales, gentes del teatro y la imagen, podemos ofrecer un relato crítico y veraz de la historia sin olvidar a las perdedoras de todas las guerras, las poblaciónes civiles.

Objeción a la propaganda de guerra. La prensa tiene un papel fundamental en la glorificación y justificación de la guerra. Si conociéramos los verdaderos intereses que hay detrás, nadie se jugaría la vida en una guerra. Por eso, los ejércitos tienen un buen número de periodistas y propagandistas en nómina, que difunden y ensalzan las consignas militares. Un periodismo profesional debe negarse a transmitir acríticamente las consignas y valores militares y señalar las causas y consecuencias de las guerras. Recordemos a Julián Assange y Pablo González.

Objeción de conciencia a secretos oficiales y claúsulas de confidencialidad. Los secretos oficiales son una manera legal e ilegítima de encubrir crímenes o acciones abominables, y de ocultar a la población informaciones fundamentales para poder tomar decisiones colectivas, base de nuestros sistemas democráticos. Si alguien tiene conocimiento de ellas tiene el deber de sacarlas a la luz. Lo mismo sucede con las calaúsulas de confidencialidad, que a menudo son sólo una manera de mantener callado al personal laboral cuando se descubren situaciones abusivas, corrupciones o violaciones de derechos humanos. El funcionariado cobra aquí su máxima dignidad.

Un último apunte. El militarismo no admite fácilmente que haya personas que no quieran participar de su fervor patriótico y exaltación de las “virtudes militares”. Por eso ese gran empeño en demonizar a la objeción como insolidaria y despreciable, cuando la realidad nos muestra que son las mentes más lúcidas y sensatas. Por eso también la represión suele ser contundente para que no cunda el ejemplo. Por ello, animamos a hacer y apoyar la objeción pero también a calcular las consecuencias y procurarse grupos de apoyo.

Ben Arad no había asistido a las manifestaciones antes, pero la guerra lo empujó a anunciar que se negaría a servir, porque cree que las matanzas en Gaza sólo generarán más matanzas. “Quiero que la gente dude”, dijo en una entrevista antes de comparecer hoy en el BKOM

Por: Oren Ziv 1.4.2024

“Desde la guerra, me he dado cuenta de que tengo la obligación de alzar la voz y pedir el fin del ciclo interminable de violencia”. Ben Arad en el BCC, el 1 de abril de 2024 (foto: Oren Ziv)

Ben Arad, de 18 años, se presentó hoy (lunes) en la oficina de reclutamiento y declaró su negativa a servir en el ejército en protesta por la ocupación y la guerra en Gaza. “Desde la guerra, me he dado cuenta de que tengo la obligación de alzar mi voz, que pide el fin del ciclo interminable de violencia”, dijo Arad en una entrevista con “Tasha Local” antes de informar al BCOM sobre el camino al rechazo.

Arad es el tercer joven que anuncia su negativa a servir en el ejército desde el comienzo de la guerra. Antes que él, se negaron Tal Mitnik, que hasta ahora ha cumplido 105 días de prisión en tres períodos de prisión, y Sofia Or , que hasta ahora ha cumplido 40 días de prisión en dos períodos de prisión .

Arad, nacido en Ramat Hasharon, se ofreció como voluntario para un año de servicio en el sur, en el Kibbutz Mashavi Sade, donde trabajó con jóvenes del kibutz y en escuelas de la aldea beduina de Bir HaDaj. Como muchos otros, a Arad le informaron que su año de servicio se acortaría debido a la guerra y que tendría que alistarse en abril en lugar de diciembre. Esta mañana llegó al BKOM acompañado de familiares y activistas de la red “Refuse”.

En las palabras que pronunció ante el bloque antiocupación en una manifestación contra el gobierno en Kaplan a finales de marzo, Arad dijo: “La barbarie del brutal ataque de Hamás buscaba destruir cualquier esperanza de paz y de un futuro común, y El efecto de ese ataque sobre el pueblo israelí está lejos de desaparecer”. Al mismo tiempo, afirmó, desde el 7 de octubre, “Israel ha estado llevando a cabo una campaña de asesinato sin precedentes no sólo contra Hamás, sino contra todo el pueblo palestino”.

Arad explicó su negativa a alistarse diciendo que “se opone a participar en una guerra que llevará a todo Oriente Medio a una guerra regional. La matanza sin precedentes de personas no involucradas en Gaza, el hambre, las enfermedades, la destrucción de la propiedad, los crímenes de los colonos en los territorios, todo ello añade más leña a la llama del odio y el terror de Hamás y sus partidarios… la lucha no traerá de regreso a los secuestrados, no liberará a los habitantes de Gaza del control de Hamás, y sí. no traerá la paz.”

¿Cómo tomaste la decisión de negarte?

“Antes de la guerra, me sentía menos apto para el servicio militar, pero nunca asistí a demasiadas manifestaciones y no era un activista ni un activista social. Desde el comienzo de la guerra, sentí la obligación de empezar a actuar, que me lo debía a mí mismo y al mundo”.

¿Cómo llegaste a estas conclusiones?

“No crecí en un ambiente que hablaba de estas cosas, pero crecí con un pensamiento crítico y cuestionando todo. Seguí un camino bastante diferente del izquierdista israelí promedio, que comienza con el tema de la ocupación y sólo después que piensa en temas globales como el capitalismo y el colonialismo. Me molestaron desde muy joven los temas de calentamiento global y medio ambiente. Esta línea de pensamiento me llevó a la ideología anticapitalista, de aquí llegué al anticolonialismo y de allí. a la lucha contra la ocupación y la causa palestino-israelí”.

¿Cuál fue la reacción de amigos y familiares ante la decisión de negarse?

“Vengo de una familia donde todos se alistaron. Mi hermano, que es dos años mayor que yo, es actualmente oficial en el ejército. Muchos de mis amigos son soldados. La gente a mi alrededor no está de acuerdo (con la negativa) , pero a veces están de acuerdo en ciertos puntos. La mayoría de las personas que me rodean respetan bastante la decisión, aprecian el hecho de que lucho por algo que creo que es correcto y estoy dispuesta a pagar un precio por mis principios”.

Después del 7 de octubre, muchos “desilusionados”. A ti te pasó todo lo contrario.

“Muchas personas vieron las cosas impactantes que sucedieron el 7 de octubre, y la reacción inmediata es que no hay otra opción que destruir a Hamas por la fuerza. Creo que esto es una especie de oxímoron. No creo que la violencia pueda ser destruida por Los ataques y la entrada por tierra sólo crean una realidad difícil para el pueblo de Gaza, hambre y enfermedades, y esta realidad sólo contribuye al apoyo a Hamás y produce la próxima generación de terroristas, produciendo personas que no tienen nada que perder. proviene la resistencia a la ocupación, lo que sólo fortalece el ciclo de violencia. La lucha contra el terrorismo debe ser una lucha política”.

¿Crees que en la realidad actual es posible convencer a otros adolescentes con la ayuda de la negativa?

“Realmente no estoy instando a nadie a que se niegue. Lo único que puedo enfatizar es que la gente examine sus percepciones y trate de pensar lo más críticamente posible y dudar. Eso es todo lo que se puede pedir. Aquellos que se alistan deben tratar de pensar profundamente. sobre las consecuencias y el significado del servicio militar. En mi opinión, el servicio en el ejército es un acto político, pero la gente no lo percibe como tal. Se alistan porque es la ley, porque hay un alistamiento obligatorio. examinar sus acciones y sus percepciones bajo un microscopio.”

¿Su negativa es también una expresión de solidaridad con los ciudadanos palestinos de Gaza?

“Absolutamente. Creo que debemos solidarizarnos con los habitantes de Gaza y con los palestinos en general. Podemos avanzar hacia la paz, sólo si trabajamos para reducir las tensiones y nos apoyamos unos a otros. Sin eso, no avanzaremos. “

¿Tiene miedo de ir a la cárcel en el ambiente público actual?

“Hay miedo. El miedo es menor a que sean perseguidos política o legalmente. Tampoco tengo miedo de la prisión en sí. Pero no hay duda de que ahora hay alienación en la sociedad israelí. Cuando se habla en términos que no están preparados “En el clima actual, cuando se habla de 13.000 niños muertos, se crea un sentimiento de alienación, y eso es lo que temo”.

¿Habló con los renegados que ahora están encerrados preparándose para entrar en prisión?

“Sí, tuve que hablar con Sophie sobre la experiencia en prisión, cómo afronta las reacciones ante su negativa. Le pregunté qué responde cuando alguien le pregunta qué propone como solución. Es una pregunta un poco difícil, porque Necesitamos una imaginación amplia para pintar lo que debería suceder cuando termine la guerra. Ella respondió que dice que somos adolescentes antes del alistamiento, o en la encrucijada del alistamiento, no somos líderes mundiales que lo sabemos todo. Podemos hablar desde nuestro conocimiento, en. “Para que podamos pensar en alguna solución, primero debemos detener la guerra, dispersar el humo de la guerra, lo que hace difícil ver estas realidades, que pueden parecer más glamorosas”.

¿Qué CD y libros llevarás a prisión?

“Tenía pensado llevarme La Naranja Mecánica, el libro y la banda sonora en CD. Espero que me lo regalen, porque es un libro con contenido violento, así que lo podéis llevar. Además, ‘El Manifiesto Comunista’, filosofía”. libros y muchos CD: Pink Floyd, algunos The Beatles, Radiohead”.

El lunes por la tarde, Arad fue juzgado y condenado a 20 días de prisión.

Importancia de la memoria: Pepe Beunza y Martí Olivella cuentan cómo fueron los primeros pasos de la objeción de conciencia politica en España.

Dra. María Belén Garrido

Investigadora del Grupo de Investigación Paz y Conflicto, FLACSO, EcuadorDirectora del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción Noviolenta Estratégica en las Américas

www.accionnoviolenta.org

