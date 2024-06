Ni un voto para la guerra ni para quienes la arman, la pagan, la legitiman,…

Nos empujan a la guerra. La Unión Europea, que se empezó a construir con un ‘nunca más’ tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, es arrastrada de nuevo a la catástrofe por la industria militar y el ansia de poder criminal de los norteamericanos y británicos, con el vasallaje incomprensible e imperdonable de los gobernantes europeos.

Ante unas elecciones que exigirían resetear Europa, la independencia, la desmilitarización, el desarme y asegurar una tierra de derechos y acogida, los grandes partidos, sometidos por un pensamiento único belicista, no buscan la paz, el diálogo, la negociación ni el alto al fuego. Ningún planteamiento distinto que apunte a algún otro modo de organizase, como la independencia de Europa, o como el desarrollo de un amplio continente como eurasia donde los países sean vecinos y no enemigos. Solo proponen, y los medios de comunicación controlados nos bombardean con ello, más armas, más ejército, más ‘miedo’, con ese simplismo criminal del ‘derecho a la defensa’, como si defenderse significara solo matar, destruir, hacer más daño.

¿Qué nos proponen los partidos más cercanos en sus programas electorales?

La socialdemocracia, en el programa del PSOE, nos propone:

Soluciones para un mundo más justo. trabajando para la Paz” : “Abogamos por una Política Europea común de Seguridad y Defensa más avanzada, en una aún más estrecha cooperación con la OTAN.” “se necesitan una mayor colaboración y una solidaridad más profunda para garantizar la paz y la seguridad” (pàg 92). “Lideraremos una implementación ambiciosa de la Brújula Estratégica” “embrión de una futuras Fuerzas Armadas Europeas”(93). “Respaldamos el desarrollo de la industria europea de defensa a través de un gasto más específico e inteligente…sin por ello recortar otros fondos europeos dedicados a la cohesión y respeto a los derechos humanos”(93). “Mantendremos nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania y defenderemos la continuidad de la asistencia política, humanitaria, financiera y militar el tempo que sea necesario”…para “restablecer su integridad territorial y lograr una paz justa y duradera” (93). “Seguiremos reforzando la cooperación de la UE con los EEUU… EEUU y la UE continúan siendo socios estratégicos aún mas en el contexto geopolítico actual”.

En la introducción aclara conceptos, de los que parte, sin contextualizar, como si el genocidio de Gaza fuera como una tormenta o un terremoto sin responsables.

“la agresión ilegal e injustificable de Rusia contra Ucrania que supone un ataque al modelo de democracia, derechos y libertades que representa el proyecto europeo” “A todo ello hay que añadir el ataque terrorista de Hamás contra Israel y la insoportable catástrofe humanitaria en Gaza.”, https://www.psoe.es/media-content/2024/05/PROG_PSOE_MAS_EU.pdf

_________________________________

La coalición de SUMAR. Marcar el rumbo hacia una Europa con paz y futuro.

Con matices valiosos sobre la guerra de Israel, pero mantiene las mismas concepciones y esquemas militaristas de defensa y resolución armada en Ucrania.

https://coalicionsumar.es/wp-content/uploads/2024/05/Programa_Sumar_Europeas_9J.pdf

“Europa debe abandonar los discursos belicistas y redoblar el compromiso por un orden internacional más justo, más capaz, más eficaz y democrático, que blinde la protección de nuestros bienes comunes y de los derechos humanos para el conjunto de los Estados miembros y sus

pueblos, una Europa que trabaje con la misma convicción y vehemencia por el fin del genocidio del pueblo palestino y el ataque ruso contra el pueblo ucraniano.“(61)

“Apostaremos por un nuevo esfuerzo diplomático en Ucrania, de forma alineada con los intereses y tiempos de la parte agredida”,… “Defendimos desde el primer momento el derecho a la legítima defensa del pueblo ucraniano, el envío de ayuda militar y financiera para hacer posible una negociación equilibrada y la obligación de Europa de apoyarlo frente a la agresión ilegítima e ilegal de Putin”….”A medio plazo, será necesario convocar una nueva conferencia de la OSCE para iniciar la reconstrucción de la arquitectura de tratados de seguridad y control sobre armas convencionales, armas nucleares, ciberseguridad, rutas marítimas y aéreas, siguiendo el espíritu de la Declaración de Astana de 2010”.

“Avanzaremos hacia un nuevo enfoque en las relaciones con Rusia,… impulsando esfuerzos multilaterales para reducir los armamentos nucleares y vinculando la mejora de las relaciones y la flexibilización de las sanciones a la retirada de las tropas rusas de Ucrania.” (64)

“Promoveremos el desplazamiento progresivo de las garantías de seguridad de la OTAN hacia una autonomía estratégica integral al servicio de la ciudadanía europea y no de la industria armamentística,” (65)

Impulsaremos la racionalización y unificación del gasto militar en un ejército europeo con mandato estricto de autodefensa, así como una política exterior y de seguridad común independiente de la OTAN, relanzando el concepto SAFE (Synchronised Armed Forces in Europe),… Esto implica un freno a la actual presión por aumentar el gasto militar y un aumento sustancial de las capacidades colectivas europeas y el pooling & sharing de la Agencia Europea de Defensa. (66)

________________________________

Podemos, Por un futuro de Paz y Derechos

https://podemos.info/wp-content/uploads/2024/05/Programa-PODEMOS-elecciones-europeas-2024.pdf

Planteamientos claramente distintos presenta Podemos, con un programa antibelicista, y que introduce la distensión y la necesidad de seguridad tanto de los países del este como los del oeste. En “estas elecciones se decide si se alimenta una Europa de guerra o se apuesta por una Europa de Paz“(5). Así como la necesidad clara de salir del ámbito de la OTAN y poner en marcha una Europa que construya paz.

“Frenar la deriva hacia un régimen de guerra que obligue a los Estados a disparar su gasto militar y a activar sin freno la industria europea de la guerra. Una deriva peligrosa que no solo incidirá en la escalada bélica, sino que también va en detrimento de la inversión social y en servicios públicos, la transición energética o las políticas públicas feministas. Un régimen de guerra que fomentará la cultura bélica y un ‘estado de excepción’ bajo el que justificar el retroceso en derechos. (6)

“La UE debe terminar con la relación de dependencia de EEUU para el abastecimiento de recursos estratégicos, así como en el ámbito diplomático y de seguridad.(7) “Trabajaremos para que la UE se convierta en un polo democrático y de paz, con el establecimiento de un alto el fuego en Ucrania y el fin del genocidio, la ocupación y el apartheid en Palestina como intereses estratégicos de primer orden para la UE. (108)

“Promoveremos la construcción de paz, la desmilitarización y el desarme, así como la prohibición de las armas nucleares.(109)

“En cuanto a la seguridad y defensa, las capacidades europeas continúan fragmentadas entre Estados miembro y supeditadas a la OTAN.

Trabajaremos por una política estratégica común basada en la prevención, la resolución dialogada y la construcción de paz. Una política que se haga cargo de las necesidades de seguridad de los países del este y el oeste, financiada con los recursos que hoy destinan los Estados miembro a la OTAN.(109)

“Por la distensión en la vecindad oriental. La Unión Europea siempre va ser vecina de Rusia, por lo que es necesario trabajar para

sentar las bases de un proyecto común de coexistencia pacífica, estabilidad y derechos para nuestros pueblos. Trabajaremos para

superar el modelo fallido de escalada bélica con Rusia y para que se apueste por la diplomacia y la negociación; por construir una

relación con Rusia que asegure el fin de esta guerra y una paz duradera para nuestros pueblos (118)

Paz, desarme y desmilitarización: la seguridad humana en el centro. La paz se construye: refuerzo del diálogo para la resolución de

los conflictos.(120)

“Desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades de presupuesto económico, La PCSD estará orientada a la distensión, la prevención de conflictos y la gestión integral de crisis.(121)

“Reforma de los estatutos del Banco Europeo de Inversión para prohibir la inversión en armamento(123)

“Apoyaremos la abolición de las armas nucleares promoviendo la adhesión y firma del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) (123)

“Fin del comercio de armas empleadas para la violación de derechos humanos” (128)

_____________________________________

Ahora Repúblicas. Por la democracia, los Derechos y las Libertades.

Aunque han hecho un manifiesto común, cada uno de los partidos que se presentan bajo esta marca mantiene su propio planteamiento. Alguno de ellos, con un claro rechazo de la guerra y el militarismo. El cabecero del manifiesto común se inicia así:

Ante una Europa que afronta el ascenso de la extrema derecha, el retorno de las políticas de austeridad, el crecimiento del militarismo y la amenaza del cambio climático, Ahora Repúblicas es una alianza comprometida con la defensa de los derechos sociales y laborales, con un modelo de sociedad solidario, feminista, abierto, ecologista y democrático, para defender y conquistar todos nuestros derechos como personas y como pueblos.

______________________________________

No se puede votar a la guerra, ni a quienes la arman, la pagan, la provocan , la legitiman. En esto no hay voto útil. La pretensión de frenar a la extrema derecha, el reconocimiento de Palestina sin frenar al invasor israelí, las urgencias del cambio climático,…no hacen bueno al militarismo que proponen los gobernantes europeos, conservadores, verdes o socialdemócratas, que han dado la espalda a la gente y no nos representan. No votaremos por una Europa de la guerra, armada, belicista y militarista.

________________________