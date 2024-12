InfoFaz3a International. Activistas de acompañamiento en Cisjordania

Video: Nomès vollem collir olives. https://www.youtube.com/watch?v=RQ3nmgFrX2M

Entrevista con Mohamed Jatib, abogado palestino noviolento, en La Vanguardia 12 Nov.2024

Activistas extranjeros de apoyo en Cisjordania. Crónica desde los olivares de Cisjordania

Vídeo Nomès vollem collir olives.

Vídeo Nomès vollem collir olives . https://www.youtube.com/watch?v=RQ3nmgFrX2M (Hay dificultades para ver el vídeo porque Youtube lo considera inapropiado. Pinchar en el enlace, y dejar correr en negro unos segundos. Por si no se visualiza incorporamos a continuación los subtítulos en castellano. El original está en catalán.)

«La opresión del estado de Israel sobre el pueblo palestino es brutal. En la franja de Gaza, destrucción, miles de muertos, de ellos, muchos niños. La opresión y violencia también se padecen en Cisjordania, donde los colonos siembran el pánico, atacan de día y de noche, destruyendo impunemente pueblecitos, casas, parques, pequeños negocios, y los olivos, que son una de las principales fuentes de subsistencia.

Ante esta situación, en algunos pueblos palestinos como Qusra de Nablus, los mismos palestinos, con la colaboración de voluntarios de otros paises, han creado el movimiento Faz3a, grupos de resistencia noviolenta, que acompañan a la gente que va a trabajar al campo, a recoger aceitunas, a llevar a los niños a la escuela,… ante los ataques de los colonos y la pasividad cómplice del ejército.

El objetivo de Faz3a es que, con la cooperación de todos, estos pueblos puedan reducir las agresiones que sufren y llevar una vida tan normal como pueda ser la de vivir en un territorio ocupado. El apoyo de voluntarios internacionales es muy importante ya que su presencia disuade las agresiones a los palestinos. Y si los voluntarios son atacados, dañan aún más la imagen del estado de Israel.

Esta presencia de extranjeros solidarios es muy molesta para los colonos y para el ejército israelí. Por eso, a veces, los extranjeros son atacados, con el fin de intimidarlos y con el objetivo de que se marchen.

Esta iniciativa palestina con el apoyo y cooperación de voluntarios internacionales tiene sus éxitos. Por ejemplo, se ha podido reabrir el parque infantil, se han recuperado algunas instalaciones quemadas, se han reabierto pequeños negocios como la granja de pollos, y se han reanudado asambleas de pequeños propietarios o de mujeres, que han tomado un papel activo. Este otoño ¿podrán recoger las aceitunas, alimento básico para su subsistencia? Los palestinos saben bien, y practican cada día, que existir es resistir».

(Texto final, escrito en catalán) Desde el 10 de octubre los colonos y el ejército atacan brutalmente a los recolectores y destruyen los olivos. «Solo quieren coger aceitunas»

_____________________________

Entrevista El abogado palestino y defensor de la resistencia noviolenta admite la dificultad de mantener su misión en un momento de “máxima escalada de la violencia”

https://www.lavanguardia.com/internacional/20241112/10098405/presencia-extranjeros-frena-colonos.html

El abogado palestino Mohamed Jatib, en la sede de Novact

Hace 20 años, los vecinos de Bil’in, un pequeño pueblo del oeste de Ramala, se opusieron a la construcción de una valla sobre sus tierras de cultivo. Liderados por el abogado Mohamed Jatib (Bil’in, 1974), lucharon pacíficamente y vencieron. Férreo defensor de la resistencia noviolenta, por lo que ha sido arrestado y encarcelado, Jatib promueve la campaña Faz3a, que invita a civiles extranjeros a Cisjordania para que defiendan a los palestinos frente a los colonos. Por este motivo visitó Barcelona, donde admitió la dificultad de mantener su misión en un momento de “máxima escalada de la violencia”.

¿Cómo ayuda la presencia de extranjeros en Cisjordania? Evitan que los colonos y el ejército ataquen a los palestinos, quemen sus bienes o les expulsen, atrayendo la atención sobre la zona. Ello anima a los locales a quedarse. La presión internacional genera un gran impacto sobre el terreno.

¿Algún ejemplo? En tres pequeñas comunidades del valle del Jordán, en el sur de Cisjordania, los colonos sobre el terreno son quienes implementan la política de colonización del Gobierno israelí, grupos extremistas, como los llamados Price Tag e Hilltop Youth. Atacan a las familias palestinas todos los días con amenazas, golpes o quemando y robando su ganado. Algunas se fueron. Enviamos a seis personas extranjeras. Filmaron con sus móviles, denunciaron y difundieron en los medios. También llamaron a la policía para obligarla a proteger a los palestinos. Esto animó a las familias a regresar y a que otras comunidades pidieran la protección civil internacional.

¿Qué peligros afrontan los extranjeros? Algunos han resultado heridos; otras, como (la ciudadana turco-estadounidense) Aysenur Ezgi Eygi, incluso han sido asesinadas. La mató un disparo del ejército israelí mientras intentaba desescalar la violencia en Cisjordania y pagó un precio demasiado alto por ello. Lo lamentamos mucho.

¿Cree que el ejército israelí quiso enviar un mensaje? Sí, quieren asustar a la gente para que no participe en estas campañas. Acaban de matar a una mujer civil que no hizo nada. El ejército no diferencia entre un palestino y un internacional, o incluso un israelí que apoya a los palestinos.

Desde Faz3a dicen que la política de Israel ha causado “la limpieza étnica” de 28 comunidades palestinas desde el 7 de octubre… Sí, principalmente en el valle del Jordán y en el este de Ramala.

¿En qué consiste esta política? El Gobierno incluye en su programa ampliar la colonización de Cisjordania. No quiere ver a ningún palestino allí. La policía está dirigida por Itamar Ben-Gvir, uno de los políticos más extremistas. Otro es Bezalel Smotrich, que es el responsable de Cisjordania para implementar esta estrategia. Si hay un accidente entre colonos y palestinos, aparece el ejército. Si nos defendemos, los soldados nos pueden arrestar, pero no a los civiles israelíes. Esta es una tarea de la policía, que no aparecen.

¿Es difícil defender opciones pacíficas con tanta violencia a tu alrededor? Sí, incluso los palestinos perdemos la confianza en nosotros.

¿Os sentís solos? Sí. Y, si no hay una presencia internacional, la gente empezará a pensar en otras alternativas y se verán obligados a participar en la resistencia militar.

¿Qué les dicen los partidarios de la violencia? Cuando empezamos la resistencia noviolenta en Bil’in, veníamos de la segunda intifada, había mucha militarización y atentados suicidas. Detuvimos los asentamientos y recuperamos la tierra. Muchos miembros de Hamas y la Yihad Islámica se unieron como individuos. Después, vinieron todas las políticas israelíes y las guerras, hasta el 7 de octubre. Ahora estamos en la escalada máxima de violencia. Hablar de noviolencia hoy en día es una locura.

__________________

Recoger aceitunas (no) es un crimen.

Activistas extranjeros, de apoyo en Cisjordania.

¡Recoger aceitunas (no) es un crimen! Publicado: Jueves, 17 Octubre 2024 20:29 (Copiado del WhatsApp de InfoFaz3a Internacional a Palestina) Crónica desde los olivares de Cisjordania por Martí Olivella

https://soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/1151-recoger-aceitunas-no-es-un-crimen

Desde primeros de julio de 2024, en el marco del movimiento Faz3a, equipos de civiles internacionales no armados ofrecemos presencia y acompañamiento protectores a la población de Qusra.

La evaluación de uno de los miembros del Comité Popular de Qusra que nos acoge es:

La presencia de activistas extranjeros en nuestro pueblo se ha convertido en una grave molestia para los colonos y el ejército de ocupación por diversos motivos, entre ellos:

Los activistas extranjeros han comenzado a documentar todos los ataques de los colonos y el ejército de ocupación.

Los activistas extranjeros han sido objeto de varios ataques y acoso por parte de los colonos y del ejército de ocupación, y algunos han sido hospitalizados. Se les ha impedido la presencia en varias zonas con la excusa de que son zonas militares y se les ha amenazado con detención. Sin embargo, esto no les ha asustado y no han pensado en marcharse del pueblo, más bien, ha aumentado su determinación de estar presentes y al lado de la población palestina, apoyarla a resistir en sus hogares y tierras. Han pasado a formar parte de la sociedad palestina, viviendo lo que viven los palestinos, y esto enoja a los colonos y al ejército de ocupación.

El ejército de ocupación ha dejado de entrar en el pueblo como antes hacía a menudo, porque aparecen activistas extranjeros que dificultan su movimiento. Tampoco les gusta que se produzcan enfrentamientos entre los colonos y los extranjeros, porque la reacción y la atención de los medios de comunicación se dobla en comparación con si el evento fuera entre los colonos y los palestinos.

Los activistas solidarios extranjeros hablan en los medios de comunicación internacionales y muestran los ataques de los colonos y del ejército de ocupación; y a la sociedad occidental le impacta más su narrativa que la de los palestinos.

https://www.defendpalestine.org/es

Sobre Faz3a Quienes somos

Faz3a (فزعة, pronunciado faz’a) es una expresión coloquial que expresa apoyo, refuerzo, acudir directamente en ayuda de alguien en momentos de necesidad, y proviene de una larga tradición palestina de acudir en masa al rescate de comunidades frente a amenazas exteriores. Junto al genocidio en Gaza, la población palestina en Cisjordania está experimentando un aumento sin precedentes de ataques violentos y abusos perpetrados tanto de colonos israelíes como por parte del ejército de Israel, los cuales muy a menudo trabajan conjuntamente. La campaña Faz3a es una iniciativa liderada por personas palestinas para responder a la necesidad urgente de asegurar – y organizar –la presencia sobre el terreno de protección civil internacional, que pueda contribuir a hacer frente a la violencia israelí actual. Es una iniciativa con base y apoyos dentro de la sociedad civil palestina en Cisjordania, de todo el espectro político.

https://soberaniaalimentaria.info/images/luchas/Qusra3.jpg

Reparto de olivos para replantar los arrancados por los colonos.

_______________________