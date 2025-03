Rearme. Gasto Militar. El Gobierno nos engaña.

¿Porqué siguen machacándonos con que no se llega al 2% del gasto militar en España, cuando saben que es falso, que se superan los 60.000 millones de euros, más del 5% del PIB?

Envuelto en la vorágine belicista de las élites y mandatarios europeos, que exigen y urgen a incrementar el gasto militar, como mandan Trum y la OTAN, para una Europa independiente, el Gobierno progresista de PSOE-SUMAR sigue impulsando el gasto en seguridad y defensa con el falso argumento de que no se alcanza el 2% del PIB comprometido.

Nos engañan con clara intención. El Gobierno, RTVE (un ente público), El Pais y la Cadena SER (medios de comunicación al servicio de La Moncloa, que se venden como independientes y objetivos) nos bombardean continuamente con múltiples argumentos de responsabilidad, paz, seguridad, compromiso, amenaza de Rusia,… y, de una manera incomprensible, con el mantra del 2%.

Ahora, como haciéndose de nuevas, cuando ya no pueden ocultar los datos, porque el SIPRI e incluso la propia OTAN dicen que el gasto militar español es bastante más alto que lo que el Gobierno manifiesta, empiezan a decir que es que no contaban con algunas partidas que estaban ocultas en otros ministerios, que… pero que, como las incluye la OTAN pues se van a hacer nuevos recuentos, porque parece que sí se llega al 2%..

Ver el artículo de El Pais «El Gobierno acelerará el gasto en defensa con partidas de otros ministerios» de Miguel González, del 8 de marzo, es tremendamente clarificador. <https://elpais.com/espana/2025-03-08/el-gobierno-suma-partidas-de-otros-ministerios-para-acelerar-el-aumento-del-gasto-en-defensa.html > Copiamos algunos de sus párrafos:

«El Gobierno engordó a lo largo del año pasado con sucesivas ampliaciones el presupuesto de defensa en 2.633 millones de euros, desde un crédito inicial de 12.827 millones hasta el definitivo 15.460, a los que hay que sumar los gastos en otros organismos, como el servicio secreto CNI.» «El ejecutivo ha hecho también una tarea de identificación de partidas relacionadas con la defensa, que no figuran en el presupuesto de dicho departamento.» » Tradicionalmente Defensa no las contabilizaba pero decidió incluirlas en los datos que facilita a la OTAN... lo que explica que la Alianza atribuya a España un gasto militar de 19.723 millones, muy superior al presupuesto que gestiona Margarita Robles." "...hay partidas en otros departamentos que también se pueden sumar," por ejemplo, " del Ministerio de Industria para financiar programsss militares," " del Ministerio de Exteriores a organismos internacionales de defensa, ... las pensiones del personal civil de departamentos militares o el presupuesto de la Guardia Civil, aprobado por la OTAN en 2023" a la que denomina "Tropas del Ministerio del Interior". "También acepta la OTAN incluir las actividades civiles y militares cuando el componente militar puede contabilizarse específicamente, o la asistencia militar a un tercer pais, como los 1.000 millones donados a Ucrania el año pasado".

"Todas estas partidas podrían haber sido contabilizadas hace tiempo pero, por razones políticas, el interés parecía estar en minimizar el gasto militar." "El concepto de gasto en defensa es tan elástico que el SIPRI... o el Centre Delas le atribuyen a España ... el 2 ‘17% en 2023…»

¿Es que no lo sabían? ¿Quieren hacernos creer que los servicios de documentación de RTVE o El País no estaban informados de esta ocultación y mentira, que los periodistas especializados del Congreso no sabían nada de esto? Desinformar, ocultar estos datos a la población tiene una intencionalidad política grave por parte del Gobierno, secundada por los medios de comunicación, que son responsables de informar verazmente para posibilitar el ejercicio de la democracia.

No deja de ser significativo que el presidente y mayor accionista de PRISA, la empresa propietaria de El País y la Cadena SER, ( poderosos instrumentos de información de La Moncloa) sea el cuarto accionista de INDRA, conglomerado de empresas en alza de la industria militar, cuyo socio mayoritario es el Gobierno, por medio de la SEPI.

Desde hace años el investigador del gasto militar español, Juan Carlos Rois,viene denunciando el ocultamiento de más de dos terceras partes en distintos ministerios y organismos, y que en realidad los presupuestos de defensa que se publicitan no se comparecen con los reales. Así, en su trabajo «Balance de la política de defensa en 2024. Vuelta de tuerca militarista y construcción de un clima prebélico»<https://alternativasnoviolentas.org/wp-content/uploads/2025/01/balance_del_militarismo_espaa_-ol_2024_version_31_diciembre-1.pdf> publicado junto con el Grupo Antimilitarista Tortuga el 31.12. 2024, estima que en ese año 2024, año sin presupuestos del estado, el gasto militar estará por encima de los 60.000 millones de euros, lo que significa más del 5% del PIB. De este mismo trabajo, publicado en esta página el 8. 01. 2025, se saca el cuadro con la evolución del gasto militar oculto en 2024, 60.000 M, y el gasto recococido, 16.158. y su conclusión.

En conclusión, nos encaminamos a un gasto militar ejecutado superior a 60.000 millones de euros que, previsiblemente, se consolidará en sucesivos ejercicios en torno a esa cifra (o más), dado que el gobierno “más progresista de la historia” tiene comprometidos más de 41.300 millones de euros en programas de armamentos a pagar hasta 2035, mantiene una estrategia industrial militar que prevé inversiones en armas siderales y cuenta con planes de rearme, en consonancia con sus aliados militares más pro-belicistas, verdaderamente agresivos.

______________________